Gardapass: torna il biglietto integrato per muoversi sul lago

Il biglietto, valido 24 ore dall’acquisto, è disponibile esclusivamente sull’app Arriva MyPay, dove si attiva automaticamente al momento del pagamento. La tariffa è unica ed è fissata a 33 euro e 50, mentre l’accesso è gratuito per i bambini sotto i 4 anni.

«Il rinnovo di Gardapass conferma la nostra volontà di potenziare le sinergie tra vettori per offrire soluzioni di viaggio sempre più fluide ed efficienti – ha dichiarato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo di Navigazione Laghi –. Il nostro obiettivo è trasformare il trasporto pubblico in un elemento chiave dell'esperienza turistica, garantendo a chi visita il Garda la libertà di esplorare ogni angolo del lago, dall'acqua alla terraferma, con un unico titolo di viaggio».

«Crediamo profondamente nel valore delle relazioni e nella forza della collaborazione con gli altri enti che operano sul territorio: è solo facendo rete che possiamo offrire un servizio significativo. Per noi non si tratta semplicemente di accompagnare le persone da un punto all’altro, ma di creare connessioni che arricchiscano ogni viaggio. Il nostro obiettivo è trasformare ogni spostamento in un’esperienza completa, capace di far scoprire e vivere appieno il territorio» ha dichiarato Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia.

L’iniziativa rientra in una strategia condivisa di Arriva Italia e Navigazione Laghi volta a promuovere una mobilità integrata e sostenibile in uno dei territori turistici più frequentati d’Italia, contribuendo a ridurre l’impatto sulla viabilità locale e rendendo il viaggio parte integrante dell’esperienza sul Garda attraverso un sistema di trasporti coordinato e accessibile, una valida alternativa all’uso del mezzo privato.

Tutte le informazioni su Gardapass e altri servizi di Arriva Italia per il lago di Garda sono disponibili sulla pagina dedicata.