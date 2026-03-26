Gardaland Resort riapre le porte per la nuova stagione

Con l’arrivo della primavera, dal 28 marzo Gardaland Resort riapre ufficialmente le porte per una nuova stagione di emozioni.

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Grande attesa per l’arrivo di «Animal Crossing™: New Horizons», per la prima volta a Gardaland SEA LIFE Aquarium: un percorso educativo ispirato al celebre videogioco Nintendo che ha conquistato oltre 49 milioni di giocatori in tutto il mondo dal 2020.

Iniziative

In anteprima per l’estate, Gardaland Resort svela due appuntamenti pensati per arricchire la stagione con esperienze inedite. A maggio, arrivano le giornate dedicate alle fragole e il debutto dello spettacolo multisensoriale «Prezzemolo e l’Enigma Svelato» al Cinema 4D. Sarà invece giugno a segnare un momento clou della stagione estiva, in concomitanza con la sospensione delle attività scolastiche, con appuntamento al 13 e al 14 giugno, un intero weekend immerso nel ritmo e nell’energia del K-Pop.

«Prezzemolo», la mascotte di Gardaland

Ad arricchire il palinsesto degli spettacoli dal vivo arriva per la prima volta in scena «District 51 – Hangar of Mystery», uno spettacolo di magia e grandi illusioni, sospeso tra scienza e mistero. Appuntamenti anche al Teatro della Fantasia, con «Prezzemolo Superchef» e al Buffalo Stage con «Party...per il West!». Le celebrazioni proseguono con Fantasy Kingdom che celebra in questa stagione i suoi primi 25 anni. Riconfermati anche i Meet & Greet per i più piccoli (e non solo) con Prezzemolo e i suoi amici, Peppa Pig e i protagonisti di Animal Treasure Island. L’avventura continua nei tre hotel tematizzati di Gardaland Resort con 475 camere pensate per tutti, dai più piccoli ai grandi. Prenotando entro il 12 aprile, i bambini fino a 12 anni compiuti entrano gratis a Gardaland Park e Gardaland Sea Life Aquarium.

Anche per la stagione 2026 l’obiettivo di Gardaland Resort è continuare ad evolversi ed innovarsi, rimanendo il luogo dove ogni storia, ogni emozione e ogni personaggio diventano fonte di legame e avventura.