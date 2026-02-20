Giornale di Brescia
Abbonati
Imprese

Gardaland, maxi-campagna reclutamento per 1000 posti di lavoro

In vista dell’inizio della nuova stagione il prossimo 28 marzo, il parco divertimenti sta selezionando nuovo personale. Recruiting days il 27 febbraio e il 5 marzo
Il parco divertimenti di Gardaland
Il parco divertimenti di Gardaland
AA

Gardaland cerca mille lavoratori stagionali. A poche settimane dall’apertura del 28 marzo, il colosso del divertimento di Castelnuovo del Garda annuncia una maxi-campagna di reclutamento: 500 assunzioni subito, altre 500 a fine giugno. Tradotto: un esercito di contratti a tempo per sostenere la stagione turistica. Recruiting days il 27 febbraio e il 5 marzo.

La selezione riguarda tutte le anime di Gardaland Resort: dal parco principale a Legoland, dal Sea Life Aquarium ai tre hotel tematici. L’obiettivo è superare le mille unità tra fissi e stagionali per l’estate 2026. Il parco consolida anche quest’anno un percorso orientato alla fidelizzazione dei talenti, attraverso iniziative strutturate che mettono al centro formazione, riconoscimento e benessere.

Posizioni aperte

Le opportunità di lavoro includono posizioni anche in diverse aree: addetti alla ristorazione addetti food&beverage per la preparazione di pasti semplici; addetti al palmare e cassieri per i punti ristorante; addetti al servizio al banco; cuochi, baristi, camerieri; addetti alle attrazioni che si occuperanno del controllo delle limitazioni di accesso e dei sistemi di sicurezza, o di azionare le attrazioni attraverso l’uso del pannello di comando; addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso; addetti alle vendite: per i diversi punti shop collocati nel Parco.

Le selezioni si terranno presso Gardaland Park giovedì 27 febbraio e giovedì 5 marzo, con due sessioni giornaliere alle  10 e alle 15. Durante gli incontri, i candidati potranno conoscere i responsabili di selezione, approfondire le opportunità professionali nel settore commerciale e vivere in prima persona l’atmosfera unica che contraddistingue il Resort, portando con sé entusiasmo, curiosità e la voglia di contribuire a creare ogni giorno un’esperienza memorabile per gli ospiti. Per le iscrizioni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
GardalandLavoropersonaleCastelnuovo del Garda
Icona Newsletter

@Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Economia & Lavoro

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario