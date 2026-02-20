Gardaland, maxi-campagna reclutamento per 1000 posti di lavoro

Gardaland cerca mille lavoratori stagionali. A poche settimane dall’apertura del 28 marzo, il colosso del divertimento di Castelnuovo del Garda annuncia una maxi-campagna di reclutamento: 500 assunzioni subito, altre 500 a fine giugno. Tradotto: un esercito di contratti a tempo per sostenere la stagione turistica. Recruiting days il 27 febbraio e il 5 marzo.

La selezione riguarda tutte le anime di Gardaland Resort: dal parco principale a Legoland, dal Sea Life Aquarium ai tre hotel tematici. L’obiettivo è superare le mille unità tra fissi e stagionali per l’estate 2026. Il parco consolida anche quest’anno un percorso orientato alla fidelizzazione dei talenti, attraverso iniziative strutturate che mettono al centro formazione, riconoscimento e benessere.

Posizioni aperte

Le opportunità di lavoro includono posizioni anche in diverse aree: addetti alla ristorazione addetti food&beverage per la preparazione di pasti semplici; addetti al palmare e cassieri per i punti ristorante; addetti al servizio al banco; cuochi, baristi, camerieri; addetti alle attrazioni che si occuperanno del controllo delle limitazioni di accesso e dei sistemi di sicurezza, o di azionare le attrazioni attraverso l’uso del pannello di comando; addetti alle biglietterie e ai tornelli di ingresso; addetti alle vendite: per i diversi punti shop collocati nel Parco.

Le selezioni si terranno presso Gardaland Park giovedì 27 febbraio e giovedì 5 marzo, con due sessioni giornaliere alle 10 e alle 15. Durante gli incontri, i candidati potranno conoscere i responsabili di selezione, approfondire le opportunità professionali nel settore commerciale e vivere in prima persona l’atmosfera unica che contraddistingue il Resort, portando con sé entusiasmo, curiosità e la voglia di contribuire a creare ogni giorno un’esperienza memorabile per gli ospiti. Per le iscrizioni.