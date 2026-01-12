Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Gara di danza K-pop al San Barnaba, vince Giulia di Nuvolento

Paola Gregorio
La sfida sul palco è stata tra undici gruppi e dieci ballerini solisti, tutti affascinati dalla musica pop della Corea del Sud virale su TikTok
Alcune partecipanti al contest K-pop sul palco del San Barnaba - © www.giornaledibrescia.it
AA

Top argento e colorati, cappellini, pantaloni cargo e trecce. Il look racconta la passione per il genere dei ragazzi e delle ragazze che ieri, all’Auditorium San Barnaba di Brescia, hanno partecipato alla quinta edizione del contest con protagonisti ballerine e ballerini di K-pop, il pop coreano tanto di moda oggi tra i giovanissimi.

La competizione

​​​​​​La sfida, organizzata dall’associazione Prisma Luce, ha portato sul palco giovani dai 13 ai 35 anni, 11 crew e 10 solisti, affascinati dalla musica pop della Corea del Sud che impazza su TikTok. «I ragazzi attraverso questa danza sperimentano impegno, sana competizione, collaborazione e integrazione» dice Kim Soobok Cimaschi, presidente di Prisma Luce.

Il contest rientra tra gli obiettivi associativi, ovvero dare voce ai giovani, attraverso diverse forme di espressione e contro ogni tipo di discriminazione. Per questo il Comune di Brescia ha sostenuto l’iniziativa. Gruppi e ballerini, per la maggior parte ragazze, sono arrivati da tutta la provincia, da Vicenza, Milano, Bergamo, Genova, Padova e Cremona.

Le voci dei partecipanti

Martina Ficel, in arte Mina, è bresciana, ha ventidue anni e si è esibita da solista sulle note della canzone Stress: «La passione è nata perché un’amica mi ha fatto ascoltare un gruppo di pop coreano», racconta. Giovanissime sono le ragazze della crew «Blazing Stars» che per il contest hanno scelto il brano Bad attitude. Si sono conosciute sui social durante il Covid. «La musica unisce le persone – dicono –. Ci esibiamo già e ci chiamano per Festival come quello dell’Oriente». Nicole, di Verolanuova, e Giulia, di Nuvolento, fanno parte di un gruppo Imperfects, ma ieri sono salite sul palco da soliste. Si sono appassionate al pop coreano andando alle fiere.

La vincitrice

Tra il pubblico molte adolescenti che hanno ballato sulle note dei brani dei loro idoli pop coreani interpretati dai concorrenti. Il podio tra le crew è stato così composto: al promo posto Uncoded Crew; al secondo Black Soul e al terzo M2B. Per quanto riguarda i solisti la vincitrice è stata Giulia di Nuvolento che andrà al K-pop Dance Fight Fest ospitato a maggio a Napoli in occasione del Comicon. Nicole di Verolanuova e Pyra di Iseo si sono classificate seconda e terza.

Argomenti
k-popgaradanzaAuditorium San BarnabaBrescia
