Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Futura moschea di via Camozzi, lasciata una testa di maiale all’ingresso

A dicembre erano apparse sui muri esterni le scritte «No moschea» e «Remigrazione», oggi un nuovo episodio. Si cercano i responsabili
La testa di maiale davanti alla futura moschea
Fotogallery
4 foto
La testa di maiale davanti alla futura moschea

Una testa di maiale appesa alla maniglia del portone d’ingresso dell’edificio che ospiterà, in futuro, la nuova moschea e il centro islamico di via Camozzi. Il gesto, a opera di ignoti, è avvenuto questa mattina a Brescia.

Sul posto sono intervenuti la Scientifica, una volante della Polizia di Stato e gli agenti della Digos, al lavoro per individuare i responsabili.

Il precedente

L’episodio si inserisce in una lunga scia di polemiche per la destinazione dell’edificio. Lo scorso dicembre, sui muri esterni, erano apparse le scritte «No moschea» e «Remigrazione», rimaste visibili per due giorni interni, alla Vigilia e a Natale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
testa di maialemoscheavia CamozziBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...