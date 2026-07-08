Futura moschea di via Camozzi, lasciata una testa di maiale all’ingresso

Una testa di maiale appesa alla maniglia del portone d’ingresso dell’edificio che ospiterà, in futuro, la nuova moschea e il centro islamico di via Camozzi. Il gesto, a opera di ignoti, è avvenuto questa mattina a Brescia.
Sul posto sono intervenuti la Scientifica, una volante della Polizia di Stato e gli agenti della Digos, al lavoro per individuare i responsabili.
Il precedente
L’episodio si inserisce in una lunga scia di polemiche per la destinazione dell’edificio. Lo scorso dicembre, sui muri esterni, erano apparse le scritte «No moschea» e «Remigrazione», rimaste visibili per due giorni interni, alla Vigilia e a Natale.