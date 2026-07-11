Dopo il furto va a prelevare i soldi con il bancomat rubato: arrestato

L’uomo, 47enne già noto per questo tipo di reati, è stato pedinato dai carabinieri da Verolanuova, dove è residente, fino a Flero, dove è stato fermato. Nel mezzo il furto da un’auto nella frazione Fenili Belasi a Capriano

Alessandra Portesani 11 luglio 2026 1 ' di lettura