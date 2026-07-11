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Dopo il furto va a prelevare i soldi con il bancomat rubato: arrestato

L’uomo, 47enne già noto per questo tipo di reati, è stato pedinato dai carabinieri da Verolanuova, dove è residente, fino a Flero, dove è stato fermato. Nel mezzo il furto da un’auto nella frazione Fenili Belasi a Capriano
Alessandra Portesani
Il materiale sequestrato al ladro
Il materiale sequestrato al ladro

Furti sulle auto, finisce la fuga del presunto ladro seriale fermato dai carabinieri dopo un lungo pedinamento da Verolanuova a Flero. I carabinieri della stazione di Manerbio hanno colto in flagranza di reato un uomo residente a Verolanuova di 47anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate a furti su autovetture, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento che si è concluso a Flero.

Secondo quanto ricostruito, durante un normale servizio nella zona di un centro commerciale di Cadignano, i militari hanno notato un’auto già segnalata in relazione a furti su veicoli. Dopo averla seguita fino alla località di Fenili Belasi, avrebbero visto il conducente scendere dal mezzo e forzare la portiera di un’auto in sosta, impossessandosi degli oggetti custoditi all’interno.

Il pedinamento

I carabinieri hanno scelto di non intervenire nell’immediatezza per motivi di sicurezza, considerando la presenza di numerose persone nella zona, continuando invece a monitorare gli spostamenti del sospettato. Il pedinamento è quindi proseguito fino a Flero, dove l’uomo si è fermato in una tabaccheria e avrebbe utilizzato una carta bancomat appena rubata per effettuare un pagamento. In quel momento i militari sono intervenuti, bloccandolo in condizioni di sicurezza.

Attrezzi per lo scasso e refurtiva

All'interno della sua autovettura sono stati anche rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Processo

La direttissima, che si è svolta questa mattina, sabato 11 luglio, si è conclusa con la convalida dell’arresto. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Proseguono gli accertamenti per verificare il coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi analoghi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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ladro serialearrestofurti su auto in sostaManerbio
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