Dopo il furto va a prelevare i soldi con il bancomat rubato: arrestato

Furti sulle auto, finisce la fuga del presunto ladro seriale fermato dai carabinieri dopo un lungo pedinamento da Verolanuova a Flero. I carabinieri della stazione di Manerbio hanno colto in flagranza di reato un uomo residente a Verolanuova di 47anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce legate a furti su autovetture, al termine di un servizio di osservazione e pedinamento che si è concluso a Flero.
Secondo quanto ricostruito, durante un normale servizio nella zona di un centro commerciale di Cadignano, i militari hanno notato un’auto già segnalata in relazione a furti su veicoli. Dopo averla seguita fino alla località di Fenili Belasi, avrebbero visto il conducente scendere dal mezzo e forzare la portiera di un’auto in sosta, impossessandosi degli oggetti custoditi all’interno.
Il pedinamento
I carabinieri hanno scelto di non intervenire nell’immediatezza per motivi di sicurezza, considerando la presenza di numerose persone nella zona, continuando invece a monitorare gli spostamenti del sospettato. Il pedinamento è quindi proseguito fino a Flero, dove l’uomo si è fermato in una tabaccheria e avrebbe utilizzato una carta bancomat appena rubata per effettuare un pagamento. In quel momento i militari sono intervenuti, bloccandolo in condizioni di sicurezza.
Attrezzi per lo scasso e refurtiva
All'interno della sua autovettura sono stati anche rinvenuti e sequestrati arnesi atti allo scasso. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.
Processo
La direttissima, che si è svolta questa mattina, sabato 11 luglio, si è conclusa con la convalida dell’arresto. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito. L’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Proseguono gli accertamenti per verificare il coinvolgimento dell’arrestato in altri episodi analoghi.