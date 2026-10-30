Ladri in azione questa notte, venerdì 30 ottobre, al negozio di abbigliamento Cvg di Rovato. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, i ladri hanno agito attorno alle 3.30, prendendo di mira la struttura attiva nell’area commerciale di via XXV Aprile. Si sono fatti strada nel negozio forzando una porta antipanico sul retro: una volta all'interno hanno fatto razzia di vestiti, scarpe e altri capi di abbigliamento. Non solo. Hanno forzato la cassaforte per mettere le mani sul contenuto per poi fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sia i danni subiti alla struttura che l’ammontare della refurtiva sono ancora da quantificare, mentre in mattinata il titolare del negozio si è recato dai carabinieri di Rovato per sporgere denuncia.
Furto nella notte al Cvg di Rovato: ladri in fuga con vestiti e contanti
I ladri sono entrati attorno alle 3.30 forzando una porta antipanico sul retro: i danni e il valore della refurtiva sono da quantificare
Emma Crescenti
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