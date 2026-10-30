Furto nella notte al Cvg di Rovato: ladri in fuga con vestiti e contanti

I ladri sono entrati attorno alle 3.30 forzando una porta antipanico sul retro: i danni e il valore della refurtiva sono da quantificare

Emma Crescenti 30 ottobre 2026 1 ' di lettura

La zona della spaccata a Rovato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtoRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...