Ruba all’Ipertosano e aggredisce gli addetti alla vigilanza: arrestato

L’episodio è avvenuto in via Valcamonica: nello zaino dell’uomo, un 43enne senegalese, gli agenti hanno trovato una spranga di ferro e una lama seghettata. Nei suoi confronti il questore ha disposto la revoca del permesso di soggiorno

Simone Bracchi Giornalista 09 luglio 2026 1 ' di lettura

L'Ipertosano di via Valcamonica Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtosupermercatominacce di mortearrestatoBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...