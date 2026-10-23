In monopattino con 3,5 chilogrammi di rame rubato: denunciati due giovani

È accaduto ad Adro, uno dei due è minorenne: è stato riaffidato ai genitori e della vicenda sono state informate la Procura ordinaria e quella per i minori

Roberto Manieri Giornalista 23 ottobre 2026 1 ' di lettura

Il rame recuperato dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furto di rameAdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...