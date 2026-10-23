I carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari hanno denunciato in stato di libertà due giovani (un minorenne e un neo-maggiorenne) per furto aggravato in concorso. La tarda serata del 22 ottobre, durante un controllo ad Adro in via Provinciale, i militari hanno fermato i due ragazzi a bordo di un monopattino e hanno trovato nel loro borsone circa 3,5 chilogrammi di cavi in rame puro. Le verifiche immediate hanno confermato che il rame era stato appena rubato dalla ex scuola elementare del paese, un edificio attualmente in disuso nelle vicinanze. La refurtiva è stata recuperata, il minore è stato riaffidato ai genitori e della vicenda sono state informate la Procura ordinaria e quella per i Minorenni di Brescia.
In monopattino con 3,5 chilogrammi di rame rubato: denunciati due giovani
È accaduto ad Adro, uno dei due è minorenne: è stato riaffidato ai genitori e della vicenda sono state informate la Procura ordinaria e quella per i minori
Il rame recuperato dai carabinieri
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