Furto in gioielleria: in fuga dopo aver abbandonato la refurtiva

Erano da poco passate le 4 di oggi, sabato 21 marzo, quando al centro commerciale «Le Porte del Garda» di Gavardo è stato messo a segno un furto ai danni della gioielleria Stroili.

I malviventi, a bordo di una Fiat Panda rubata, hanno preso di mira l’ingresso affacciato sul parcheggio esterno, abbattendo i paletti dissuasori e sfondando poi saracinesche e vetrate. Con l’auto si sono fatti strada nei corridoi della galleria commerciale fino al punto vendita, dove hanno sfondato le saracinesche e razziato gran parte dei preziosi esposti nelle vetrine.

L'ingresso del centro commerciale sfondato - © www.giornaledibrescia.it

Il colpo è avvenuto mentre l’allarme era in funzione e i Carabinieri della Compagnia di Salò si stavano già dirigendo sul posto. Ne è nato un inseguimento, con i ladri in fuga a bordo di una seconda vettura, fino a Peschiera del Garda, dove sono stati intercettati dai militari dell’Arma. Messi alle strette, hanno abbandonato l’auto con la refurtiva all’interno e si sono dileguati a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Sull’accaduto i Carabinieri mantengono il massimo riserbo, mentre proseguono le indagini. Intanto il centro commerciale, devastato dai danni, è stato parzialmente interdetto al pubblico per motivi di sicurezza.