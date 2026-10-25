Furto a Fornaci, trovato in un bosco il camion-gru usato per il colpo

Era ben nascosto, ma non era molto lontano dal luogo del colpo. E gli agenti della Squadra Mobile della questura di Brescia lo hanno individuato una manciata di ore dopo la spaccata. È stato trovato in un boschetto a poca distanza dalla frazione Fornaci il camion-gru che all’alba di venerdì è stato usato per sradicare il bancomat dalla filiale del Credit Agricole di via Malanotte.
Il mezzo era stato «ripulito» ma grazie al numero di telaio la Polizia ne ha ricostruito la storia, individuando il luogo da cui era stato rubato poche ore prima che entrasse in azione.
La Mobile sta ora comparando le immagini delle telecamere della banca, in cui si vedono tre persone all’opera, con quelle della zona in cui l’autocarro è stato prelevato per poter individuare elementi che possano portare all’identificazione dei soggetti che hanno messo le mani su un bottino relativamente magro, si parla di circa 5mila euro.