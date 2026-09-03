Gli rubano la catenina d’oro, lui fa arrestare uno dei rapinatori

È accaduto in centro storico: la vittima ha seguito uno dei responsabili allertando il 112 e fornendo indicazioni in tempo reale

Paolo Bertoli Giornalista 03 settembre 2026 1 ' di lettura

All'uomo è stata sottratta una catenina con croce Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti rapinastrappo cateninaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...