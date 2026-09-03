Gli rubano la catenina d’oro, lui fa arrestare uno dei rapinatori

L’intraprendenza e il coraggio della vittima, uniti alla tempestività d’intervento degli agenti della Squadra Volante, hanno permesso di bloccare un rapinatore e recuperare parte della refurtiva. È accaduto nei giorni scorsi nel cuore del centro di Brescia, tra corso Palestro e via Cairoli.
Un uomo è stato aggredito all’incrocio con Contrada delle Bassiche, dove uno dei due giovani che da qualche centinaio di metri lo stavano seguendo gli ha strappato con violenza la collana d’oro dal collo. Nonostante l’aggressione e la fuga dei malviventi in direzioni opposte, la vittima ha mantenuto a vista uno dei responsabili ha allertato il 112 Nue (Numero unico di emergenza) e ha fornito indicazioni precise in tempo reale.
I poliziotti giunti sul posto hanno così individuato e bloccato nell’immediatezza un 26enne italiano, residente in provincia e con numerosi precedenti. Decisive per le indagini anche le telecamere di videosorveglianza cittadina, che hanno confermato la presenza della coppia e la dinamica dei fatti. Nell’impatto è stato inoltre recuperato il crocifisso d’oro, rimasto incastrato tra i vestiti della vittima.
Il 26enne è stato arrestato per rapina in concorso. Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per tre anni.