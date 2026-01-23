Furgone urta balcone in via Trieste: danni ingenti, cade la ringhiera

Galeotto fu il passaggio di un furgone... Così il balcone che aggetta su un tratto particolarmente stretto di via Trieste, in centro città, ne ha fatto le spese poco dopo le 18 di stasera.

Ingenti i danni, con la ringhiera che nell’urto è stata divelta e si è staccata. Danneggiato anche il cassone del camion.

Non è la prima volta che camion o furgoni in transito urtano il balcone. Ma questa volta il bilancio del danno è certamente pesante e fortunatamente nessuno si è fatto male.