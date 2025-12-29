Autobus si incastra sotto un balcone: traffico bloccato in via Trieste

Una Jaguar parcheggiata male che costringe l’autobus urbano a una manovra d’eccezione. E l’autobus che, suo malgrado, si incastra sotto a un balconcino. È accaduto in via Trieste questo pomeriggio, proprio all’angolo con piazza Tebaldo Brusato, quando l’autista dell’autobus in questione (della linea 18) si è trovato obbligato a spostarsi verso sinistra rispetto alla carreggiata per evitare l’automobile posteggiata male.

La lamiera della carrozzeria si è incastrata sotto al balcone dell’edificio che fa angolo (quello al cui piano terra sta il Bar Giardino), bloccando l’autobus e di conseguenza il traffico della via a senso unico.