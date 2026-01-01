Fuoripista al tramonto al Tonale: sciatrici inglesi si perdono nel bosco

Hanno fatto un fuoripista al tramonto e, con il calare della luce e il freddo, si sono ritrovate in difficoltà fuori dal tracciato. È stato necessario l’intervento dei soccorsi per recuperare quattro giovani turiste inglesi, rimaste bloccate in una zona impervia del comprensorio sciistico del Passo del Tonale.

Cos’è successo

L’allarme è scattato quando gli agenti della Polizia di Stato in servizio al Distaccamento Sciatori del Tonale sono stati allertati dal Soccorso Alpino. Le quattro donne, nel tentativo di rientrare a valle a ridosso dell’orario di chiusura degli impianti, avevano sbagliato direzione dopo essere uscite dalla pista Alpe Alta, perdendo l’orientamento a causa della scarsa visibilità.

Rimaste isolate fuori pista, in una zona particolarmente esposta, le giovani si sono trovate in una situazione di serio pericolo. I soccorritori si sono attivati immediatamente e, dopo aver raggiunto l’area indicata, hanno avviato le ricerche riuscendo a individuare in breve tempo tre delle quattro ragazze, bloccate e in forte stato di agitazione non lontano dalla pista.

Le tre hanno riferito agli agenti che una loro amica si trovava più in basso, all’interno di un avvallamento, apparentemente cosciente, ma impossibilitata a risalire. Considerate le condizioni meteo avverse, le temperature rigide e l’arrivo della notte, la Polizia di Stato e gli operatori del Soccorso Alpino hanno deciso di intervenire subito con un recupero tecnico, utilizzando corde, imbraghi e moschettoni. La quarta ragazza è stata raggiunta poco dopo: ha raccontato di essere scivolata in una sorta di buca a causa della scarsa visibilità, perdendo la tavola da snowboard ma senza riportare ferite.

Concluso il soccorso, le quattro giovani sono state sottoposte a controlli sanitari e poi trasportate con motoslitte e con l’ausilio del gatto delle nevi fino al distaccamento della Polizia del Tonale, dove sono state riscaldate e tranquillizzate. Al termine degli accertamenti, sono state riaccompagnate nel loro hotel. In buone condizioni di salute e consapevoli del rischio corso, le quattro turiste hanno espresso parole di gratitudine e riconoscenza a tutti i soccorritori.