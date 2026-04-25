A fuoco un’auto in A4, chiuso il casello di Rovato verso Milano
Un’auto è andata a fuoco questa mattina attorno alle 9 lungo l’autostrada A4. Le fiamme nella vettura, che arrivava da Venezia, sono scoppiate per cause ancora da accertare proprio mentre stava uscendo al casello di Rovato.
La conducente, una ragazza rimasta illesa, accortasi del problema è immediatamente scesa e ha allertato i Vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per estinguere il rogo.
Per consentire le operazioni di spegnimento, con il fumo nero dell’incendio visibile da chilometri di distanza, il casello di Rovato in direzione Milano è stato temporaneamente chiuso.
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