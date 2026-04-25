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﻿CronacaSebino e Franciacorta

A fuoco un’auto in A4, chiuso il casello di Rovato verso Milano

Simone Bracchi
Il rogo in autostrada scoppiato per cause ancora da accertare: illesa la conducente della vettura
L'auto in fiamme - © www.giornaledibrescia.it
L'auto in fiamme - © www.giornaledibrescia.it
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Un’auto è andata a fuoco questa mattina attorno alle 9 lungo l’autostrada A4. Le fiamme nella vettura, che arrivava da Venezia, sono scoppiate per cause ancora da accertare proprio mentre stava uscendo al casello di Rovato.

I Vigili del fuoco in azione - © www.giornaledibrescia.it
I Vigili del fuoco in azione - © www.giornaledibrescia.it

La conducente, una ragazza rimasta illesa, accortasi del problema è immediatamente scesa e ha allertato i Vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per estinguere il rogo. 

Per consentire le operazioni di spegnimento, con il fumo nero dell’incendio visibile da chilometri di distanza, il casello di Rovato in direzione Milano è stato temporaneamente chiuso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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