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Vuole dar fuoco al Comando della Locale di Rezzato: arrestata 20enne

La ragazza era stata controllata sotto il municipio e non voleva spiegare dove avesse preso il monopattino
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Il municipio di Rezzato
Il municipio di Rezzato

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Polizia localeRezzato
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