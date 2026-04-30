Vuole dar fuoco al Comando della Locale di Rezzato: arrestata 20enne
La ragazza era stata controllata sotto il municipio e non voleva spiegare dove avesse preso il monopattino
Il municipio di Rezzato
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPolizia localeRezzato
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
News in 5 minuti
Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.
Canale WhatsApp GDB
Breaking news in tempo realeSeguici