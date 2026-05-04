A fuoco le balle di fieno, incendio in una cascina a Ghedi

Così s’è risolto l’incendio che, oggi verso le 15.30, in via Traversatore Leno (è la strada bassa che da Ponterosso porta in località Pluda e poi a Leno), per cause da stabilire è scoppiato in un angolo della cascina Carbonere a Ghedi , che si trova all’incrocio con via Gandine. L’incendio ha interessato le balle rotonde di fieno (4-5 quintali l’una) che erano ammassate sul retro della cascina.

Come detto dai Vigili del fuoco di Brescia e Verolanuova, i primi ad intervenire per spegnere l’incendio sono stati proprio i contadini, che, resisi conto di quanto stava accadendo, hanno utilizzato i trattori con agganciate enormi botti per i liquami, per l’occasione riempite in tutta fretta d’acqua. Acqua che poi hanno gettato in abbondanza sul fieno che stava bruciando, riuscendo così ad evitare il peggio. A dar man forte ai contadini sono arrivati i pompieri del fuoco, che hanno domato l’incendio. Sul posto pure i carabinieri.