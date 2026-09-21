A fuoco un’auto in centro a Castenedolo: nessun ferito

Paura a Castenedolo nella centralissima via Matteotti a causa di un incendio che si è sviluppato nel vano motore di un'auto, una Bmw alimentata a gasolio, risultata così distrutta dalle fiamme nell'arco di qualche decina di minuti. A dare l'allarme ai Vigili del fuoco lo stesso automobilista che ha visto la sua vettura divorata dalle fiamme forse a causa di un guasto elettrico connesso alla batteria.
Sul posto i pompieri del Comando di via Scuole di Brescia, che hanno domato in pochi istanti il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.