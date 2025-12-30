Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaAmbiente

Legambiente: «I fuochi d’artificio inquinano, ascoltiamo la natura»

I botti rilasciano grandi quantità di polveri sottili e metalli pesanti che si depositano sul suolo e nelle falde acquifere. Oltre a considerare tutto ciò, vanno sempre seguite le regole di sicurezza
Loading video...
Appello di Legambiente: "Stop ai botti a Capodanno"
AA

Capodanno, tempo di parlare di fuochi d’artificio. Non solo in relazione alle notizie dei sequestri dei botti illegali: il discorso sulla sicurezza e sulla sostenibilità è d’obbligo.

Sostenibilità

Per Legambiente i botti e i fuochi artificiali costituiscono una minaccia per l’ambiente, oltre a essere inaccettabili sul piano etico. I fuochi artificiali inquinano rilasciando grandi quantità di polveri sottili, monossido di carbonio, anidride solforosa e metalli tossici, con picchi paragonabili a quelli del traffico veicolare ma che possono anche superare di molto i limiti di legge.

Oltre a lasciare rifiuti in piazze e strade. I residui di metalli pesanti e composti chimici (clorati e perclorati) si depositano sui suoli e nelle falde acquifere. Da qui l’appello: «Il migliore augurio che dovremmo farci è quello di un ambiente da poter ascoltare in pace, festeggiando l’arrivo del nuovo anno in sicurezza e pensando agli altri esseri viventi».

Sicurezza e regole

Ci sono poi gli incidenti che ogni anno riempiono puntualmente le pagine dei giornali dei primi giorni dell’anno. Il piano di sicurezza – con l’intensificazione dei controlli da parte delle autorità – è stato promosso anche dalla Prefettura nell’ambito degli ordinari Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le norme sull’uso dei botti in Italia si basano su acquisto legale (marchio CE), utilizzo in aree private e sicure, lontano da persone, animali, luoghi sensibili (ospedali, case di riposo) e rispettando i divieti comunali. È dunque fondamentale consultare le ordinanze del proprio Comune, poiché queste sono variabili in base al territorio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
fuochi d'artificioCapodanno 2026CapodannoLegambiente
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario