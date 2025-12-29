Brescia, maxi sequestro di fuochi d’artificio illegali

Oltre 2,8 tonnellate di fuochi d’artificio illegali e «altamente pericolosi» sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Brescia in tutto il territorio provinciale. Il bilancio complessivo è di 2.850 chilogrammi di materiale tolto dal mercato, mentre 14 persone sono state denunciate e una arrestata.Si tratterebbe di un residente a Serle che teneva in casa fuochi artigianali non conformi alle norme di sicurezza.

Il materiale sequestrato

Nel dettaglio, circa 1,1 tonnellate di fuochi d’artificio erano in vendita in esercizi commerciali senza il rispetto dei criteri di sicurezza, poiché stoccate in locali vicino a materiali infiammabili. Oltre cinque quintali erano detenuti e commercializzati illegalmente da privati, mentre quasi quattro quintali risultavano di fabbricazione artigianale, privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa e totalmente sprovvisti di tracciabilità della filiera di approvvigionamento.

Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, «il materiale sequestrato presentava una pericolosità micidiale con un quantitativo di esplosivo netto complessivo superiore ai sette quintali».