Morto dopo l’endoscopia, mercoledì il funerale di Andrea Faustini

Stabilire le esatte cause del decesso. Questa la ragione per la quale il sostituto procuratore Claudia Passalacqua ha disposto l’autopsia sul corpo di Andrea Faustini, il 30enne di Lograto morto il 28 luglio scorso, dieci giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico in endoscopia per la rimozione di un polipo nella clinica Poliambulanza.

In seguito alle complicazioni dell’intervento, che era programmato da tempo in day hospital per il 17 luglio, il giovane è stato trasferito in terapia intensiva dov’è rimasto per una decina di giorni. Per la morte di Andrea Faustini la procura ha iscritto nel registro degli indagati cinque medici: tutti i componenti dell’equipe che si è occupata di lui. Un atto dovuto, anche per consentire agli indagati di nominare un loro consulente e per partecipare così all’autopsia.

Il pubblico ministero in particolare vuole capire non solo cosa sia successo durante l’endoscopia, ma anche nei giorni successivi, durante il ricovero di Andrea in terapia intensiva.

Eseguito l’esame, la salma del giovane è stata restituita alla famiglia per la celebrazione dei funerali. Andrea Faustini nella serata di ieri è tornato nella sua Lograto. Sempre ieri sera il parroco ha radunato gli amici e i conoscenti del 30enne per organizzare la veglia. Il funerale si terrà domani alle 9.45 nella parrocchiale di Lograto.