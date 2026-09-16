Fugge sulla moto rubata e sotto effetto di droga per 50 chilometri

Una pattuglia lo ha incrociato a Rezzato mentre su una moto rubata percorreva via Garibaldi. Lui, un 51enne veneto, già noto alle forze dell’ordine e oggetto di un provvedimento del questore Paolo Sartori che gli proibiva di tornare a Brescia, si è reso conto di essere nei guai e ha spalancato l’acceleratore.
La moto, una Bmw GS rubata a Desenzano, è scattata a velocità impressionanti. Ma la pattuglia degli agenti della Polizia locale di Rezzato non ha mollato. Avvisati via radio della ricerca in corso della moto di grossa cilindrata rubata, la pattuglia ha intercettato la moto e ha tentato di fermarla. Alla reazione dell’uomo gli agenti hanno richiesto l’intervento della Polizia stradale di Brescia e di altri Comandi, le cui pattuglie si sono lanciate all’inseguimento.
L’uomo alla guida da allora ha impegnato sensi unici e ha effettuato delle manovre diversive pericolosissime e ad alta velocità che hanno messo a repentaglio la sicurezza degli operatori. A quel punto, sfiorati i 200 chilometri all’ora di velocità, il motociclista ha imbucato a Castegnato una via chiusa e si è trovato alle calcagna una pattuglia della stradale e gli agenti della Locale. È quindi scattato l’arresto con la constatazione che l’uomo oltre ad essere in possesso della moto rubata aveva consumato stupefacenti. Arresto convalidato in direttissima.