Frontale tra auto e mezzo pesante, grave una donna

Altro incidente sulle strade bresciane: una donna è grave. Lo scontro è accaduto nel primo pomeriggio lungo la sp 343 Asolana, in territorio di Carpenedolo. Al vaglio della Polizia locale, incaricata dei rilievi del caso, la dinamica è ancora da chiarire con esattezza.

La dinamica

Stando ad una prima sommaria ricostruzione, una signora di 64 anni diretta verso Asola ha sbandato improvvisamente verso la corsia opposta, dove proveniva un pesante autoarticolato. Inevitabile il violento impatto: la conducente dell'utilitaria ha avuto la peggio, per lei è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. L'autista del tir, invece, non ha riportato nessuna ferita.

Il traffico è stato interrotto in entrambi i sensi di marcia, sul posto anche i Carabinieri di Carpenedolo.