In aggiornamento CronacaBassa 06.01.2025

Frontale a Montichiari: muore una donna

L’incidente tra un’auto e una cisterna per il trasporto del latte è avvenuto intorno alle 11.30 lungo la sp 236. Un ragazzino di 12 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso

1 ' di lettura

Montichiari, i mezzi coinvolti nell'incidente mortale

A A Riduci Ingrandisci Drammatico incidente a fine mattina a Montichiari. Una donna di 45 anni di origini ucraine è deceduta e un ragazzino di 12 è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dopo uno scontro frontale tra un'auto e un mezzo pesante che trasportava alimentari. L'incidente è avvenuto lungo la strada che dalla Fascia d'oro conduce a Montichiari. L'incidente mortale a Montichiari - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'incidente mortale a Montichiari - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it

L'incidente mortale a Montichiari - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it Lo scontro Un urto violentissimo tra la cabina del camion e la berlina che è rimasta fortemente danneggiata. Per estrarre la donna dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. L'intervento è tuttora in corso, lungo la strada si stanno segnalando rallentamenti e code in entrambe le direzioni di marcia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Condividi l'articolo

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato