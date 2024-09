Frontale a Lonato: nessun ferito grave, ma ripercussioni sul traffico

Frontale sulla Sp11 a Lonato Del Garda: nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto e una donna è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ad ambulanze e automediche. Le condizioni dei feriti sono serie, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Proprio per permettere le operazioni di soccorso in questo momento ci sono importanti criticità sul traffico.

I soccorsi sul posto © www.giornaledibrescia.it

È successo poco prima delle 11.30, proprio davanti all'azienda agricola Raffaella Visconti, non molto distante dalla rotonda di Esselunga. Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dagli agenti della Polizia stradale, all'origine del sinistro ci sarebbe il frontale tra due auto, che hanno poi travolto un terzo veicolo. Rilievi in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.