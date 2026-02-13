Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Frode nell’edilizia, riciclati 96 milioni: 25 persone nei guai

Paolo Bertoli
Gli accertamenti dopo la scoperta, lo scorso anno, di un giro da 250 milioni di fatture false. L’operazione della Guardia di Finanza ha portato a chiarire i meccanismi del riciclaggio
Loading video...
Brescia, colossale meccanismo di frode scoperto dalla Gdf
AA

Nella prima parte dell’indagine erano state scoperte 250 milioni di euro in fatture false. Con gli accertamenti che sono seguiti nei mesi successivi, le Fiamme Gialle hanno fatto luce sul movimento di  96 milioni di euro, riciclati attraverso canali finanziari paralleli. 

La frode

I militari avevano smantellato un colossale meccanismo di frode nel settore edile, dove società cartiere emettevano documentazione fittizia per centinaia di milioni. Il sistema, basato sull’«underground banking» (sistemi informali di trasferimento di denaro, paralleli al circuito bancario ufficiale), permetteva di far sparire all'estero i pagamenti ricevuti per poi riportarli in Italia in contanti grazie a una rete di corrieri, eludendo sistematicamente i presidi anti-riciclaggio.Per queste condotte, la Compagnia di Rovato ha già ascoltato 25 soggetti, individuando somme oggetto di indebito trasferimento per oltre 9 milioni di euro.

Parallelamente, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha colpito un centro di money transfer cittadino che utilizzava la tecnica dello «smurfing» (una tecnica di riciclaggio di denaro basata sulla frazionatura di una grossa somma in tanti piccoli versamenti per evitare i controlli automatici delle banche). Attraverso oltre 500 operazioni sospette, l'operatore trasferiva fondi verso l'estero in piccole tranche sotto la soglia dei mille euro.

Loading video...
500 micro operazioni sospette, la spiegazione della GdF

In questo contesto sono state accertate anche gravi omissioni nell'identificazione della clientela, con sanzioni amministrative fino a 70mila euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
indagineGuardia di FinanzafrodeediliziaBresciaRovato
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario