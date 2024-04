Fridays For Future torna in piazza: venerdì la manifestazione a Brescia

Friday For Future torna in piazza per il clima questo venerdì 19 aprile, anche a Brescia. «Solo qualche giorno fa è stato ufficializzato che marzo è il decimo mese consecutivo ad essere il più caldo della storia. Le scelte dei prossimi anni sono fondamentali per risolvere il problema: sappiamo esattamente cosa bisogna fare, così come lo sanno i governanti di tutto il mondo, che puntualmente scelgono di non farlo» dichiara Michele Ghidini.

Il programma

FFF Brescia torna dunque in piazza il 19 aprile con una marcia per la giustizia climatica e sociale organizzata con il supporto delle realtà palestinesi e studentesche del territorio, che partirà alle ore 9 da piazzale Arnaldo, attraverserà le vie del centro storico per concludersi in Piazza Mercato con gli interventi finali. La sfida climatica non riguarda solo le giovani generazioni - scrive FFF Brescia -, e, per questo, anche tutto il personale docente, dirigente e ATA potrà scioperare nell'intera giornata di venerdì 19 aprile grazie allo sciopero generale del personale scolastico indetto a livello nazionale dal sindacato SISA a sostegno di quello per il clima di Fridays For Future.

Fridays For Future scenderà in piazza insieme alle realtà palestinesi, perché «tutte le nostre lotte sono collegate», si legge nel comunicato. «La causa palestinese è fortemente legata a quella climatica: oltre alla spaventosa crisi umanitaria in atto, lo stato di Israele, infatti, attraverso l’utilizzo dei mezzi militari che protraggono questa assurda guerra sta emettendo ogni giorno migliaia di tonnellate di CO2. Senza contare i più di 800.000 olivi che sono stati sradicati e le restrizioni che impediscono l’accesso libero all’acqua nelle aree palestinesi dall’inizio dell’occupazione» spiega Mariam Ahmad dei Giovani Palestinesi Brescia.

La mobilitazione di protesta continuerà il giorno seguente, sabato 20 aprile, con un grande corteo di convergenza nazionale a Milano.