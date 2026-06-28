Alla ricerca di frescura tra le dolci colline di Monticelli Brusati

Un’enclave di frescura e uno scrigno di storia. Questa è Monticelli Brusati, rifugio perfetto per i visitatori d’estate. L’attrazione naturalistica regina della stagione calda è senza dubbio il Sentiero delle Cascate, situato nella suggestiva frazione di Gaina. Si tratta di un percorso escursionistico ad anello che si sviluppa lungo il torrente, offrendo un fresco riparo dalla calura estiva grazie a un piccolo canyon e a una serie di suggestive cascatelle immerse nel verde boschivo.
Il tracciato si divide in due varianti: una più semplice, ideale per le famiglie che vogliono passeggiare tra i corsi d’acqua, e una attrezzata con varianti tecniche per gli escursionisti più esperti dotati di calzature adeguate.
I vini
Ma l’estate a Monticelli Brusati coincide con la scoperta del suo patrimonio vitivinicolo: le dolci pendenze del territorio ospitano rinomate cantine storiche e le calde giornate estive sono l’occasione ideale per prenotare un tour guidato nelle fresche gallerie sotterranee dove riposano le storiche bollicine Franciacorta Docg, concludendo l’esperienza con una degustazione all’aperto affacciati sui vigneti pettinati dal sole.
Il borgo custodisce anche un affascinante patrimonio storico: il Santuario della Madonna della Rosa, risalente al XV secolo, sorge in posizione panoramica e regala una vista mozzafiato sulla Franciacorta. Nel paese spicca poi Villa Baiana, elegante dimora storica secentesca e sede delle prestigiose cantine La Montina, dove l’architettura sposa la tradizione vinicola. Meritano una visita anche Palazzo Pisa e il borgo antico di Castelveder, che testimoniano il nobile passato rurale di questa terra.
Socialità
La stagione è animata anche da una vivace socialità comunitaria grazie alle iniziative promosse dalle realtà locali come la ProMonticelli. Proprio lo scorso 21 giugno si è tenuto uno degli eventi più attesi: il celebre «Solstizio sotto le stelle» nel parco delle Querce. Non mancano poi i tradizionali appuntamenti enogastronomici all’aperto e le feste comunitarie.