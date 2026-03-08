Giornale di Brescia
Franciacorta, tra natura e qualità della vita al top

La Franciacorta si conferma una delle zone con la più alta qualità di vita in tutta la Lombardia grazie al contesto naturalistico, culturale e ambientale in cui si trova
Una terra che offre panorami mozzafiato
Ha tra i più bassi indici di vecchiaia e uno dei più alti tenori di vita. E nonostante registri una progressiva perdita di residenti resta uno dei poli del benessere della provincia insieme al Garda e all’area del capoluogo. Di certo la Franciacorta è una delle zone con la più alta qualità della vita in tutta la Lombardia. Lo dimostrano i dati della ricerca pluridecennale omonima edita dal Giornale di Brescia, secondo i quali nei 18 comuni franciacortini si registrano tra i redditi più alti della provincia (a Gussago e Rodengo Saiano si sfiorano i 29mila euro annui, a Monticelli Brusati i 30mila). Ma in generale è l’intera fetta di terra bresciana a fare da traino economico medio-alto. Non è solo una questione reddituale, comunque.

Qualità della vita

Perché, sebbene la Franciacorta si trovi a ridosso della linea invisibile che divide la provincia in due parti per la concentrazione Pm10 nell’aria, registra valori decisamente più contenuti di altre aree della provincia e inoltre può vantare di immensi spazi naturali pressoché inediti altrove. Tra colline moreniche e paesaggi aperti, dove le vigne si distendono fino alla pianura, la Franciacorta si fa cerniera tra mondo rurale e urbano avvicinandosi alla città di Brescia. I paesi della Franciacorta meridionale raccontano la quotidianità di chi vive tra le vigne e i mercati, tra le antiche chiese e i sentieri panoramici.

La qualità della vita allora non sono solo numeri, ma piuttosto la quotidianità autentica dimenticata nei grandi centri urbani. Non è un caso allora che nel 2024 a trionfare nell’indagine QdV sia stato Rodengo Saiano, piazzatosi primo non solo nella classifica dei paesi con più di 8000 abitanti ma anche nella graduatoria di tutti i 205 comuni della provincia. Il paese è infatti risultato primo sulla dinamica della popolazione e sulle imprese registrate e ottavo sul reddito medio pro capite. Ma senza il contesto naturalistico, culturale e ambientale in cui Rodengo Saiano si trova difficilmente si sarebbe piazzato sul primo gradino del podio. E lo stesso vale per gli altri centri franciacortini, nati nel cuore di un’oasi verde.

Argomenti
inserto Franciacorta Sebinoqualità della vitanaturaFranciacorta
  3. Ricarica la pagina se necessario