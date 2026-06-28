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Francia, aereo da turismo precipita vicino a Nancy: 11 morti

Lo schianto sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada
Un aereo da turismo - Foto simbolica
Un aereo da turismo - Foto simbolica

Un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Lo riportano alcuni quotidiani francesci, tra cui «L'Est Républicain».

La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L'aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo trasportava un gruppo di persone destinate a un'esperienza di paracadutismo. Sarebbero undici le persone morte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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