Francia, aereo da turismo precipita vicino a Nancy: 11 morti

Un aereo da turismo è precipitato in Allende Street a Tomblaine, un sobborgo di Nancy. Lo riportano alcuni quotidiani francesci, tra cui «L'Est Républicain».
La polizia ha chiuso la strada e i vigili del fuoco hanno inviato rapidamente sul posto ingenti risorse. L'aereo si sarebbe schiantato vicino ad alcune case, in una zona erbosa a lato di una strada.
Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo trasportava un gruppo di persone destinate a un'esperienza di paracadutismo. Sarebbero undici le persone morte.