Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair dopo le tensioni a bordo

Attimi di tensione su un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio. Protagonista dell’episodio, avvenuto nella serata del 6 luglio, sarebbe stato Francesco Renga, fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima del decollo.
La scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni passeggeri e i filmati hanno iniziato a circolare sui social, trasformando rapidamente quanto accaduto in un caso mediatico.
Le tensioni al gate
Secondo le ricostruzioni riportate da alcuni presenti, i primi contrasti sarebbero iniziati già al gate d’imbarco. Al cantante sarebbe stato contestato un bagaglio ritenuto troppo ingombrante per essere trasportato in cabina.
Ne sarebbe nata una discussione con gli operatori, conclusa con il pagamento della differenza prevista per la valigia. Poco prima, raccontano alcuni testimoni, Renga si sarebbe comunque fermato per alcune fotografie con i passeggeri che lo avevano riconosciuto.
A bordo
Dopo essersi seduto al posto assegnato, il cantante avrebbe manifestato nervosismo per il ritardo accumulato dal volo, discutendo con il personale di bordo e con alcuni passeggeri vicini.
Uno steward sarebbe intervenuto per tentare di riportare la calma, ma il confronto sarebbe proseguito con toni accesi. A quel punto il comandante avrebbe deciso di interrompere la partenza e di riportare l’aereo al gate.
Renga e il suo accompagnatore sarebbero quindi stati invitati a lasciare il velivolo, perché ritenuti dall’equipaggio non nelle condizioni idonee per affrontare il viaggio.
L’episodio ha provocato un ulteriore ritardo su un volo che era già partito con circa mezz’ora di attesa. L’aereo sarebbe infine decollato intorno alle 00.30.