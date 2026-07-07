Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair dopo le tensioni a bordo

L’episodio sul collegamento Brindisi-Orio al Serio del 6 luglio. Secondo alcuni passeggeri, le discussioni sarebbero iniziate al gate per un bagaglio fuori misura e sarebbero proseguite sull’aereo

07 luglio 2026 1 ' di lettura

Francesco Renga Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Francesco Rengavolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...