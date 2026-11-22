Dal Niguarda è uscita per ultima, ma è uscita. Con ustioni su oltre il settanta per cento del corpo. Con un collo da sistemare, un’ascella, un gomito e una mano da recuperare. Ma con un sorriso che umilia le nostre piccole e grandi paturnie. Non sono riusciti ad azzerarlo le fiamme, né il ricordo del terribile rogo che le ha portato via le amicizie più care e una buona fetta del futuro che si era immaginata. Non ce l’hanno fatta nemmeno i 224 giorni di ricovero in ospedale tra dolori atroci e i 50 interventi chirurgici ai quali è stata sottoposta. Undici mesi dopo l’incendio scoppiato al Constellation di Crans Montana nel veglione di capodanno, Francesca Nota, 17 anni compiuti a giugno, lo porta con sé e lo sguaina in ogni occasione. Anche all’Areadocks, ospite di Essere Bambino. È potentissimo. Fa male quasi. Ti fa sentire piccolo.
Come stai?
Oggi sto bene. È stata una bellissima giornata. Abbiamo pranzato qua con i miei genitori, e Umberta. È stato proprio bello. Abbiamo mangiato anche molto bene.
Come procede la riabilitazione?
Sta andando molto bene anche quella. Faccio fisioterapia quattro volte alla settimana, due al Niguarda e due al San Giuseppe, principalmente per la mano e per il gomito. Sto continuando con il laser, sto mettendo le guaine. È ancora lungo il percorso, però ce la stiamo facendo. Prossimamente saranno da fare anche ulteriori interventi, uno per sistemare il collo, un altro intervento per le ascelle, per la mobilizzazione delle braccia e anche per le mani e un altro intervento per le mani. Il percorso è ancora lungo, ma ce la sto mettendo tutta per riprendermi il più velocemente possibile.
Dove riesci a trovare l’energia che serve per uscire da un incubo come quello che hai vissuto e che stai vivendo?
Sinceramente non lo so nemmeno io. Si trova. La cosa che dico sempre si trova. Io ce l’ho di natura: sono sempre stata una persona molto positiva, trovo il bello in tutto, quindi... Mia figlia - interviene papà Stefano - è una ragazza molto solare, aveva sempre un sorriso per tutti, anche al Niguarda. Per cui sì. Anche in una brutta esperienza come questa abbiamo trovato delle persone fantastiche che ci hanno salvato e ci aiutano ancora tutti i giorni. Per loro c’è sempre un sorriso.
Ci pensi spesso a quello che è successo?
Sì. Sempre.
E...
E subito dopo penso a tutto il bello che c’è stato prima e al bello che verrà dopo. Faccio così, è il mio antidoto.
Che cosa ti aspetti dalla giustizia?
Al momento niente. Sono concentrata su me stessa. Voglio riprendermi al più presto. Non sto seguendo l’indagine, non mi preoccupo del processo, se e quando ci sarà. Siamo comunque fiduciosi - interviene papà Stefano -: la Svizzera è un Paese serio, anche dal punto di vista giudiziario. Confidiamo che applichi in maniera corretta le sue leggi e dia pene esemplari a quelle persone, a quegli adulti, che dovevano garantire l’incolumità dei nostri ragazzi e invece, per anni, non si sono minimamente interessati alla sicurezza del loro locale. Per diverse stagioni si sono interessati solo al guadagno, a discapito di tutto il resto».
Sei passata attraverso una vicenda che mette alla prova la fiducia nel prossimo...
Vero, ma io non l’ho persa. Io di fiducia ne ho sempre avuta, non l’ho mai persa. Con tutto il sostegno dei miei amici, dell’Italia, di tutti, la fiducia non si perde tanto facilmente. Altrimenti non sarei qui. Ora non vedo l’ora di tornare ad essere indipendente. Questo il prossimo passo. Mamma e papà sono sempre qui con me. È arrivato il momento che tornino alla loro vita. E che io torni ad arrangiarmi».