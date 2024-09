Francesca e la Protoporfiria: «La luce fa male, ma esco dall’ombra»

La ricercatrice del Policlinico di Milano è affetta da una malattia che colpisce 380 persone in Italia: «Pazienti, medici e ricerca devono lavorare in sinergia»

Francesca Granata, presidente e co-fondatrice di «Vivi Porfiria» - © www.giornaledibrescia.it

A Francesca Granata bastano pochi minuti di esposizione alla luce blu, visibile, per sentirsi «bruciare come se avessi una scottatura da forno o ferro da stiro: provo dolore, sudo, mi viene da svenire». Un calvario iniziato quando aveva due anni e a differenza degli altri bambini non era affatto contenta di essere in vacanza al mare: piangeva, era triste, arrabbiata. Un calvario, quello della «non diagnosi», durato fino a quando, durante una lezione di Biochimica in università, ha avuto l’intuiz