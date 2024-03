Frana sulla Gardesana, venerdì riapre la 45 bis tra Riva e Limone

Sarà riaperta venerdì 15 (l'orario non è stato ancora comunicato) la Gardesana tra Riva e Limone, chiusa dalla sera di venerdì scorso per frana. Lo hanno deciso oggi i tecnici della Provincia Autonoma di Trento, in una riunione con i sindaci di Riva, Cristina Santi, e di Limone, Antonio Martinelli. Nelle prossime settimane la 45 bis vedrà poi due chiusure temporanee per effettuare le demolizioni con esplosivo dei massi presenti nell’impluvio e per le conseguenti verifiche, o in caso di allerte meteo. Con i sindaci è stata condivisa la necessità di effettuare tali chiusure nel corso della settimana e non nel weekend, durante la mattinata e solo dopo il passaggio degli studenti e dei lavoratori.

«Le chiusure – fanno sapere da Trento - saranno comunicate per tempo ai cittadini». Intanto fino a giovedì sono in programma disgaggi nella zona di distacco della frana e una prima parziale pulizia del versante lungo l’impluvio percorso dai massi crollati. Sono inoltre previste l'installazione di una rete metallica zincata sulla parete rocciosa a monte della zona di distacco (su una superficie di circa 600 mq) e la posa di barriere provvisorie di protezione. Poi, tra il 18 e il 29 marzo, verranno fatti brillare i massi instabili lungo il canale di scorrimento della frana. In occasione dei brillamenti, per ragioni di sicurezza, si procederà per qualche ora alla chiusura della 45 bis, che sarà riaperta al traffico appena accertate le necessarie condizioni di sicurezza. È confermata, fino a venerdì 15 compreso, l’attivazione di corse supplementari della Navigarda per consentire i collegamenti via lago tra Riva e Limone, sia al mattino che al pomeriggio (orari sul sito della Navigazione Laghi).