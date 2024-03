Frana sulla Gardesana: strada chiusa almeno fino a giovedì

L’obiettivo della Provincia autonoma di Trento è «riaprire la strada già verso giovedì prossimo, dopo aver messo in sicurezza l’arteria che collega Riva e Limone da possibili altri distacchi». Intanto la Gardesana resta chiusa, questa mattina è previsto un nuovo sopralluogo e Navigarda ha attivato collegamenti straordinari via lago tra le due località.

Insomma, non sarà questione di veloce risoluzione, anche perché le piogge che stanno cadendo intense non aiutano. Non aiutano in Alto Garda, non aiutano nemmeno sul basso lago, dove le perturbazioni stanno ritardando sia la sistemazione della «voragine» che si è venuta a creare la settimana scorsa a fianco della Provinciale a Moniga, sia la riapertura della Provinciale stessa al Vò, tra Desenzano e il Lido di Lonato. Il fronte più caldo, però, è tra Limone e Riva.

La frana si è verificata venerdì 8 marzo poco dopo le 22 all’imbocco nord della galleria Casagranda, nei pressi dell’incrocio con il sentiero del Ponale e poco a sud della centrale idroelettrica.

Tecnici riuniti

Ieri mattina si è svolta una nuova riunione di coordinamento tra le parti in causa. Vi hanno preso parte i tecnici della Provincia autonoma di Trento, i sindaci di Riva e Limone, Cristina Santi e Antonio Martinelli, oltre al presidente della Comunità Alto Garda e Ledro Claudio Mimiola, all’assessore agli Enti locali della Provincia trentina Giulia Zanotelli e a rappresentanti dei Vigli del fuoco volontari.

Ai tecnici il compito di chiarire cosa sia successo e cosa potrà succedere nei prossimi giorni. Mauro Zambotto, dirigente del Servizio geologico, ha spiegato che oltre ai grossi massi piombati sulla carreggiata, altri blocchi sono rimasti in quota: poggiano su un letto di detriti e terreno che le piogge potrebbero rendere scivoloso, con il rischio di ulteriori crolli.

Occorre che smetta di piovere prima che i rocciatori possano definire sul campo il quadro esatto della situazione: la ditta in ogni caso è già stata individuata e questa mattina, meteo permettendo, potrebbe iniziare l’intervento.

Nel frattempo saranno predisposti gli interventi utili a mettere in sicurezza la strada, che consentiranno di ripristinare la viabilità senza attendere che vengano conclusi i lavori di ancoraggio della parete soprastante. Difficilmente prima di giovedì prossimo, come si accennava, anche se ulteriori aggiornamenti sono attesi tra oggi e domani.

Le corse supplementari

Sempre nel corso della riunione di ieri mattina, Navigarda ha confermato la propria disponibilità ad attivare corse supplementari dalla giornata di oggi, per consentire i collegamenti via lago tra Riva e Limone. Da questa mattina saranno dunque operative due corse in più, una al mattino (partenza da Riva del Garda alle 6.20, e arrivo a Limone alle 7.00; ripartenza alle 7.10, quindi arrivo a Riva del Garda alle 7.50) e una al pomeriggio (partenza da Riva del Garda alle 17.50 e arrivo a Limone alle 18.30, quindi ripartenza alle 18.40 e arrivo di nuovo a Riva del Garda alle 19.30).