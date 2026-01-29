Giornale di Brescia
﻿CronacaValtrompia e Lumezzane

Frana a Sarezzo, famiglie fuori casa per almeno due settimane

Salvatore Montillo
Questa la finestra temporale stimata dai tecnici regionali e comunali per mettere in sicurezza il versante
  • Frana a Sarezzo, il sopralluogo
    Frana a Sarezzo, il sopralluogo - Gabriele Strada /Neg © www.giornaledibrescia.it
Serviranno circa due settimane per mettere in sicurezza il versante montano interessato dalla frana caduta mercoledì sera a Sarezzo, nella frazione Valgobbia. Solo al termine dell’intervento le sei famiglie evacuate potranno rientrare nelle proprie abitazioni.

Lo hanno stabilito i tecnici regionali e comunali intervenuti nella mattinata di oggi per un sopralluogo congiunto nell’area colpita dallo smottamento.

Le operazioni

Frana a Sarezzo, l'intervento dei Vigili del fuoco

L’intervento prevede l’installazione di nuove reti paramassi. Le operazioni si presentano complesse a causa della morfologia del luogo: gli edifici si trovano infatti a pochi metri dalla parete rocciosa, rendendo delicata ogni fase dei lavori.

La frana è stata stimata in circa dieci metri cubi di terra. Il materiale si è arrestato in prossimità delle abitazioni senza coinvolgerle direttamente, ma la situazione resta sotto monitoraggio per il rischio di nuovi distacchi. Nel frattempo, le famiglie sfollate restano ospitate da parenti o in strutture messe a disposizione dal Comune.

