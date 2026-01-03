Giornale di Brescia
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Frana in val Palot: strada ancora chiusa, presentato esposto

Giuliana Mossoni
Frazioni isolate da una settimana, si lavora su percorsi alternativi
Asfaltata una strada alternativa - © www.giornaledibrescia.it
La frana è lì, ferma da una settimana, e la strada per la val Palot resta interrotta. Le frazioni di Sonvico e Fraine continuano a essere isolate, ma non si ferma la macchina della solidarietà, l’impegno dei cittadini e dell’Amministrazione comunale, al lavoro senza sosta per garantire collegamenti e assistenza.

In attesa dell’incontro con la Regione, fissato per l’8 gennaio, in cui verrà stabilito come muoversi, oggi vengono messe in campo nuove iniziative per migliorare i collegamenti e ascoltare la popolazione. Alle 17, al centro sportivo di Sonvico, è previsto un incontro con i residenti per raccogliere esigenze, dare risposte e fornire aggiornamenti concreti.

Sempre oggi, una trentina di volontari della Protezione civile della Comunità montana, insieme al Cai di Pisogne, interverranno sul sentiero che dalla località Mora conduce a Sonvico, per ripristinarlo e renderlo più sicuro. Seguirà la sistemazione del parcheggio per lasciare le auto prima di proseguire a piedi. Sarà anche realizzato un secondo percorso per mezzi 4x4 da Gratacasolo a Vides ed è in via di miglioramento e messa in sicurezza la strada Palot-Passaboche, con interventi di asfaltatura per tre chilometri e mezzo che proseguiranno con la posa di un tappetino, non appena le temperature lo consentiranno (la carreggiata permette di raggiungere il fondovalle in una cinquantina di minuti, a fronte dei 10-15 necessari passando dalla strada franata).

Sul fronte trasporti, l’Amministrazione ha incontrato l’Agenzia del trasporto pubblico per migliorare il servizio bus. Per le urgenze sarà privilegiato l’elisoccorso, mentre Sma 118 rafforzerà la presenza con defibrillatori, formazione e presidio. L’Auser garantirà la consegna dei farmaci, il Soccorso sebino e altre realtà si occuperanno della spesa e del supporto quotidiano.

Europa Verde ha intanto presentato un esposto in Procura: «Solo il caso ha evitato conseguenze drammatiche. Si faccia piena luce su responsabilità e prevenzione in un’area fragile».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
franaVal PalotPisogne
  3. Ricarica la pagina se necessario