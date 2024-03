Forti piogge sul Bresciano, interventi dei vigili del fuoco

Così come era stata annunciata, è arrivata: la pioggia, copiosa, è caduta su Brescia e provincia nella giornata di Pasqua. Attorno a mezzanotte un temporale breve ma intenso ha fatto il suo passaggio sulla città, e la pioggia ha continuato a scendere anche per tutta la mattinata, alternando momenti di maggior e minor intensità.

Diverse le chiamate ai vigili del fuoco, soprattutto dalla città, dall’hinterland e da Lumezzane: a Folzano si segnala l'allagamento di parte di via della Palla, ma in generale gli interventi sono stati perlopiù per infiltrazioni dai tetti. Al momento, comunque, non si segnalano criticità.