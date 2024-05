Foreign fighter bresciano, l’accusa chiede 12 anni di carcere per Samir Bougana

«La persona offesa è affidabile, non ha motivi per mentire e deve essere considerata credibile quando dice che Samir Bougana era tra le persone che lo hanno torturato in carcere in Siria».

Con queste parole stamattina al tribunale di Brescia il pubblico ministero Erika Battaglia ha chiesto la condanna a 12 anni di carcere per Samir Bougana, 30enne nato a Gavardo e già condannato a 4 anni per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo internazionale e per sequestro di persona pluriaggravato.

Un giovane siriano arrivato in Germania lo ha riconosciuto tra le persone che lo hanno torturato in un carcere siriano quando aveva 14 anni. «All’epoca dei fatti il reato di tortura non era previsto dall’ordinamento italiano – ha spiegato Battaglia – ma per la comunità interazionale era già previsto tra i crimini di guerra e contro l’umanità. Chiedo di tenerne conto nella determinazione della pena».

Ora la parola alla difesa.