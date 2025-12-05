Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Fondi per contenere le nutrie e multe per chi danneggia le trappole

Le sanzioni vanno da 100 a 500 euro. Regione Lombardia ha finanziato il progetto della Provincia di Brescia da 65.500 euro per censimento, trappolaggio, cattura, smaltimento e monitoraggio
Una nutria in un canale
Una nutria in un canale
AA

Regione Lombardia, per il contenimento della nutria, ha finanziato tre progetti presentati dalle Province di Mantova (80.000 euro), Pavia (80.000 euro) e Brescia (65.500 euro) che prevedono l'impiego di ditte specializzate o associazioni – anche venatorie – per attività di censimento, trappolaggio, cattura, smaltimento e monitoraggio della presenza di nutrie nei territori colpiti.

«Diamo agli enti locali ulteriori strumenti immediati per lavorare in modo efficace. Quello del contenimento nutria non è un tema secondario, in quanto questa specie invasiva danneggia i campi, compromette gli argini e mette a rischio la sicurezza idrogeologica di interi territori» dichiara l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi.

Cosa prevede il piano regionale

Il provvedimento si inserisce nel quadro più ampio del piano regionale triennale sul contenimento della nutria, già finanziato con oltre 1,2 milioni di euro, e si affianca alla novità legislativa approvata recentemente dalla commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Con un emendamento si introduce infatti nella legge regionale 20/2002 per il contenimento ed eradicazione della nutria un nuovo articolo che sanziona chi manomette, danneggia o interferisce con le trappole e i dispositivi utilizzati nelle operazioni autorizzate di contenimento. Le sanzioni previste vanno da 100 a 500 euro.

«Era necessario colmare un vuoto – conclude Beduschi –. Non possiamo finanziare le Province per gestire la nutria e poi lasciare che dispositivi e trappole vengano danneggiati da chi ostacola le operazioni. Le attività di contenimento sono di pubblica utilità e la Lombardia non tollererà comportamenti irresponsabili».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
nutriacontenimentopiano regionalesanzionitrappoleBrescia
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario