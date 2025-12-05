Fondi per contenere le nutrie e multe per chi danneggia le trappole

Regione Lombardia, per il contenimento della nutria, ha finanziato tre progetti presentati dalle Province di Mantova (80.000 euro), Pavia (80.000 euro) e Brescia (65.500 euro) che prevedono l'impiego di ditte specializzate o associazioni – anche venatorie – per attività di censimento, trappolaggio, cattura, smaltimento e monitoraggio della presenza di nutrie nei territori colpiti.

«Diamo agli enti locali ulteriori strumenti immediati per lavorare in modo efficace. Quello del contenimento nutria non è un tema secondario, in quanto questa specie invasiva danneggia i campi, compromette gli argini e mette a rischio la sicurezza idrogeologica di interi territori» dichiara l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi.

Cosa prevede il piano regionale

Il provvedimento si inserisce nel quadro più ampio del piano regionale triennale sul contenimento della nutria, già finanziato con oltre 1,2 milioni di euro, e si affianca alla novità legislativa approvata recentemente dalla commissione Agricoltura del Consiglio regionale. Con un emendamento si introduce infatti nella legge regionale 20/2002 per il contenimento ed eradicazione della nutria un nuovo articolo che sanziona chi manomette, danneggia o interferisce con le trappole e i dispositivi utilizzati nelle operazioni autorizzate di contenimento. Le sanzioni previste vanno da 100 a 500 euro.

«Era necessario colmare un vuoto – conclude Beduschi –. Non possiamo finanziare le Province per gestire la nutria e poi lasciare che dispositivi e trappole vengano danneggiati da chi ostacola le operazioni. Le attività di contenimento sono di pubblica utilità e la Lombardia non tollererà comportamenti irresponsabili».