Fondazione della Comunità Bresciana, bando da 600mila euro per cultura, ambiente e ricerca

Seicentomila euro per finanziare progetti nel campo dell’arte e della cultura, per i servizi alla persona, l’ambiente, la ricerca scientifica e tecnologica. Fondi destinati ad enti pubblici, cooperative sociali, soggetti del Terzo settore. È il «Bando emblematici provinciali 2024» aperto dalla Fondazione della Comunità Bresciana (Fcb), che si chiuderà il 30 agosto.

Si tratta di risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo (5,2 milioni a livello regionale), gestite dalla Fcb. Come avviene ormai da anni, sarà quest’ultima a valutare i progetti, stilare la graduatoria e scegliere i beneficiari. La richiesta di contributo per ogni singolo progetto deve essere «non inferiore a 80mila euro e non superiore al 50% dei costi totali preventivati»; la sua durata può superare i 36 mesi. Il bando, spiega la Fcb, serve a promuovere «iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio». Sostiene interventi per «lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili, l’inclusione attiva dei giovani nella comunità».

Scadenza

Le richieste vanno inviate online tramite l’area riservata di Fondazione Cariplo entro il 30 agosto. Per informazioni si può scrivere a segreteria@fondazionebresciana.org. Gli uffici della Fcb sono disponibili ad incontrare gli enti interessati per una consulenza. «Pensiamo di redigere la graduatoria e di erogare i fondi entro fine 2024», spiega il presidente della Fondazione, Mario Mistretta. Dal 2005 la linea di intervento dei bandi emblematici provinciali ha premiato 82 iniziative con 8,7 milioni.

Intanto, sono ancora aperti altri quattro bandi tematici per un totale di un milione e 50mila euro: il bando sociale (500mila euro; il contributo erogabile per ogni progetto è fra i 15 e i 20mila euro; domanda entro venerdì 14); il bando per la tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale (200mila euro; contributo massimo erogabile 20mila euro; richieste fino a venerdì 14); il bando cultura (150mila euro; contributo massimo di 15mila euro, scadenza mercoledì 26 giugno); il bando istruzione (200mila euro; contributo massimo per singolo progetto 15mila euro; scadenza 26 giugno). Fcb finanzia sempre il 50% del costo dei progetti.

Filantropia

Prosegue invece la procedura per la selezione dei progetti per i bandi emblematici maggiori, che dovrebbero beneficiare di 8 milioni (5 dalla Fondazione Cariplo e 3 dalla Regione). «È già partita la fase di valutazione che si concluderà a luglio, gli enti con i progetti migliori dovranno poi presentare una documentazione più approfondita entro novembre», annuncia Mistretta. La Fondazione, commenta il suo presidente, «pratica una filantropia di misura allo scopo di creare facilitazioni per il Terzo settore, premiando fantasia, solidarietà, impegni. Eroghiamo fondi, ma favoriamo anche la costruzione di reti e relazioni per la cura dei bisogni».

Molti enti, conferma la direttrice della Fondazione, Orietta Filippini, «hanno messo radici più solide grazie al nostro contributo». Non soltanto risorse economiche. «Forniamo consulenze, facciamo crescere competenze, strategie, idee, collaborazioni». Ad esempio, la Fondazione è impegnata a dare continuità ad alcune delle iniziative che hanno animato l’anno della Cultura di Brescia e Bergamo. Sempre a beneficio del territorio e della comunità.