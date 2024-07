Fondazione Comunità Bresciana dona 6.000 euro a Canton Mombello

Il consiglio d'amministrazione di Fondazione Comunità Bresciana, su richiesta della direzione di Canton Mombello e della Garante dei diritti dei detenuti Luisa Ravagnani, ha deliberato l'assegnazione di un contributo di 6.000 euro con il quale l’amministrazione penitenziaria del Nerio Fischione potrà intervenire per migliorare le condizioni della palestra dell’istituto e acquistare suppellettili mancanti nelle camere di pernottamento.

«Tali interventi - scrive la Garante Ravagnani in una nota - rappresentano un importante risultato proprio nell’ottica auspicata dal presidente Mattarella, volta a promuovere un modello di carcere che non sia palestra di criminalità ma momento per riprendere le fila della propria vita in maniera dignitosa e produttiva.

Leggi anche Il presidente Mattarella è tornato a parlare della vita in carcere, citando un detenuto bresciano

Auspichiamo che questo importante gesto, in continuità con precedenti interventi già effettuati da FCB in passato, rappresenti il consolidamento di un percorso di partecipazione della Fondazione all’opera di reinserimento delle persone private della libertà personale e costituisca elemento di supporto all’affermazione della vicinanza fra la comunità bresciana e il carcere cittadino».