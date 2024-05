Fondazione Andi Onlus in campo per la prevenzione dei tumori del cavo orale

Con visite gratuite e diffusione di materiale informativo la Fondazione Andi Onlus, ramo dell’Associazione nazionale dentisti italiani, scende nelle piazze per promuovere la cultura della prevenzione dei tumori del cavo orale. La data da segnare in agenda è quella di sabato 11 maggio.

A Brescia l’Oral Cancer Day - patrocinato dal Comune e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri - si svolgerà dalle 9 alle 13 in via San Faustino (angolo via della Rocca, zona piazzale Cesare Battisti): i medici odontoiatri volontari di Andi Brescia forniranno informazioni e distribuiranno opuscoli su questa grave forma di patologia. Inoltre, grazie alla disponibilità di una ambulanza della Croce Rossa, offriranno ai cittadini che ne faranno richiesta visite gratuite di prevenzione per identificare eventuali lesioni sospette.

Le visite si svolgeranno in modo semplice, attraverso un controllo accurato di tutta la mucosa orale del paziente allo scopo di rilevare la presenza di eventuali anomalie e decidere se e quando inviare il paziente a una struttura di secondo livello per la diagnosi definiva.

L’impegno di Fondazione Andi, sin dalla prima edizione della manifestazione datata 2007, è volto a tentare di diminuire l’incidenza, attraverso una intercettazione precoce, dei circa 9.900 casi di tumori del distretto cervico-facciale, di cui oltre 4.000 del solo cavo orale, che ogni anno colpiscono la popolazione italiana. Nel nostro Paese si contano 7 casi ogni 100.000 abitanti (8 ogni 100.000 nei maschi e 5 ogni 100.000 nelle femmine).

Gli odontoiatri professionisti di Andi Brescia aderenti all’iniziativa offriranno inoltre la possibilità di sottoporsi gratuitamente nei loro studi a una visita preventiva finalizzata alla diagnosi precoce dal 13 maggio al 14 giugno.

L’elenco degli studi aderenti è reperibile chiamando il numero verde 800 058 444 o visitando il sito www.oralcancerday.it.