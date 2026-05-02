Flotilla, legali depositano ricorso urgente alla Cedu
Il team legale «detenzione arbitraria da parte di Israele»
Presidio per la Flotilla davanti al Ministero degli Esteri - © www.giornaledibrescia.it
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