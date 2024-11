Flero piange lo storico fornaio Osvaldo Gafforini

Flero piange una delle sue figure storiche, Osvaldo Gafforini, classe 1945, artigiano e fornaio per una vita in via Brescia, scomparso nella notte di lunedì a seguito di un violento attacco cardiaco.

L’accaduto

Osvaldo si trovava in casa con la famiglia quando verso le 21 ha accusato i sintomi di una crisi cardiaca. Nonostante i soccorsi prestati dalla moglie Silvana e dal sopraggiungere in pochi minuti dei sanitari del Cosp, il 79enne non ha retto all’attacco.

Da qualche tempo soffriva di alcuni disturbi fisici che tuttavia non ne avevano intaccato la fibra.

Il cordoglio

L’epilogo della sua morte ha dunque destato molto cordoglio nella comunità di Flero. «Siamo vicini alla famiglia, alla moglie Silvana e ai figli Orlando e Alessandra per la perdita di Osvaldo. Non solo era per me un amico, ma lo conoscevo da sempre anche come persona di animo gentile, sempre pronta ad aiutare le persone e a mettersi a disposizione della nostra comunità» ha detto il sindaco Pietro Alberti.

Da sempre l’impegno della famiglia Gafforini nel volontariato e nel mettersi a disposizione di tutti coloro che a diverso titolo organizzavano eventi e manifestazioni è cosa nota. Una generosità spontanea e dettata dal grande cuore di Osvaldo che da sempre ha educato i figli in questa direzione. Il figlio maggiore, Orlando, è anche assessore comunale allo sport.

I funerali si svolgeranno giovedì 14 novembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di Flero.