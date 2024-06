Fiori e disegni: il cordoglio nel parcheggio dove ha perso la vita la piccola Sofia

Fiori, disegni, biglietti e alcuni pupazzi. Il parcheggio della scuola Little England in città è diventato il centro del cordoglio della comunità scolastica per la morte della piccola Sofia, la bambina di un anno e mezzo urtata ieri pomeriggio nello stesso parcheggio e spirata poco dopo essere arrivata in ospedale.

Alcuni genitori hanno portato corone di fiori, alcuni bambini hanno lasciato disegni. Nell'orario di uscita degli alunni tutti sono passati accanto al teatro della tragedia e hanno abbassato lo sguardo. Il giorno dopo la disgrazia nessuno punta il dito contro la nonna che ha investito la piccola, per tutti è il giorno del silenzio e della preghiera. In molti hanno scelto di tenere i bambini a casa e la direzione ha aumentato la sorveglianza del parcheggio dove è avvenuto l'incidente.

Nel frattempo il sindaco di Cellatica Marco Marini ha indetto il lutto cittadino per giovedì, giorno in cui alle 11 si svolgeranno i funerali di Sofia. Domani invece, alle 18.30 alla chiesa Madonna della brina, è prevista una veglia in memoria della bambina.