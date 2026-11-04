Finto carabiniere truffa anziana: recuperati gioielli per 25mila euro

Aveva appena consegnato tutti i suoi gioielli a un uomo che si era presentato alla porta di casa spacciandosi per un agente alle forze dell'ordine: trentasette monili in oro, tra collane, anelli e orecchini, per un valore di circa 25mila euro. Ma questa volta la truffa ai danni di un'anziana è durata poco: i carabinieri hanno fermato il responsabile e restituito l'intero bottino alla vittima, una donna di 86 anni residente a Lumezzane.
È accaduto martedì, quando una pattuglia ha notato un uomo uscire di corsa da un'abitazione e salire su un'auto a noleggio. Insospettiti, i militari lo hanno seguito e fermato dopo poche centinaia di metri.
Alla guida c'era un 40enne originario della provincia di Napoli, con precedenti, apparso subito agitato. Nel suo borsello i carabinieri hanno trovato 37 gioielli, ancora avvolti in un asciugamano.
La telefonata all'anziana
I militari sono quindi tornati all'abitazione dalla quale avevano visto uscire l'uomo. La proprietaria ha raccontato di aver ricevuto poco prima una telefonata: l'uomo le aveva spiegato che le forze dell'ordine dovevano controllare i suoi gioielli nell'ambito di un'indagine su una rapina in gioielleria.
L'86enne ha così consegnato tutti i monili, che i carabinieri le hanno poi restituito.
Gli accertamenti sono proseguiti fino alla provincia di Bologna, dove il 40enne aveva una camera in un bed and breakfast. Durante la perquisizione, effettuata con il supporto dei militari del posto, sono stati trovati altri gioielli, sequestrati per risalire ai legittimi proprietari.
L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di truffa aggravata e trasferito nel carcere Nerio Fischione di Brescia, in attesa dell'udienza di convalida.