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Finto carabiniere le svuota il conto, anziana recupera i suoi risparmi

La donna, residente in città, quando si è accorta di essere stata truffata ha contattato l’avvocato Giovanni Cogoli: dopo tre giorni la Procura di Brescia aveva sequestrato il contro dei criminali
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La donna ha parlato con tre persone diverse al telefono
La donna ha parlato con tre persone diverse al telefono

Sul suo conto in banca aveva 40mila euro, i risparmi di una vita. E quando si è accorta che tutto era sparito in un istante - per un’operazione che lei stessa aveva effettuato su indicazione di un uomo che si era finto un carabiniere - si deve essere sentita come persa. Ma la vittima della truffa, una donna di 72 anni residente in città, non si è arresa, si è rivolta al suo legale, l’avvocato Giovani Cogoli, e «per una serie di circostanze fortunate siamo riusciti a recuperare praticamente tutto il denaro», spiega il professionista.

La vicenda

Il fatto è avvenuto a metà febbraio, quando la donna ha ricevuto quella telefonata, la prima di tre chiamate compiute da «dei veri professionisti del mestiere», aggiunge l’avvocato Cogoli. «La prima persona ha detto alla mia cliente di chiamare per conto di una finanziaria, riferendole che aveva effettuato una spesa di 1.300 euro». La risposta della vittima è stata immediata: «Impossibile, non è da me».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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truffaanzianaavvocatoconto correntebancafinto carabiniereBrescia

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