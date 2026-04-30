Finto carabiniere le svuota il conto, anziana recupera i suoi risparmi

Sul suo conto in banca aveva 40mila euro, i risparmi di una vita. E quando si è accorta che tutto era sparito in un istante - per un’operazione che lei stessa aveva effettuato su indicazione di un uomo che si era finto un carabiniere - si deve essere sentita come persa. Ma la vittima della truffa, una donna di 72 anni residente in città, non si è arresa, si è rivolta al suo legale, l’avvocato Giovani Cogoli, e «per una serie di circostanze fortunate siamo riusciti a recuperare praticamente tutto il denaro», spiega il professionista.