Finto carabiniere le svuota il conto, anziana recupera i suoi risparmi

Sul suo conto in banca aveva 40mila euro, i risparmi di una vita. E quando si è accorta che tutto era sparito in un istante - per un’operazione che lei stessa aveva effettuato su indicazione di un uomo che si era finto un carabiniere - si deve essere sentita come persa. Ma la vittima della truffa, una donna di 72 anni residente in città, non si è arresa, si è rivolta al suo legale, l’avvocato Giovani Cogoli, e «per una serie di circostanze fortunate siamo riusciti a recuperare praticamente tutto il denaro», spiega il professionista.
La vicenda
Il fatto è avvenuto a metà febbraio, quando la donna ha ricevuto quella telefonata, la prima di tre chiamate compiute da «dei veri professionisti del mestiere», aggiunge l’avvocato Cogoli. «La prima persona ha detto alla mia cliente di chiamare per conto di una finanziaria, riferendole che aveva effettuato una spesa di 1.300 euro». La risposta della vittima è stata immediata: «Impossibile, non è da me».