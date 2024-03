Fino a Darfo di corsa o camminando per ricordare Walter Bassi

Il dolore è ancora forte. Il nodo alla gola ancora non se ne va. Ma per ricordare Walter Bassi, l’atleta presidente della Corrintime deceduto domenica mentre stava facendo scialpinismo sotto il Tredenus a Cimbergo, i suoi tantissimi amici sono già in pista. Poco dopo il funerale, mercoledì mattina, hanno deciso di iniziare una lunga serie di iniziative per fare memoria e sentirlo, in un certo senso, ancora presente, organizzando un’edizione speciale della

«io21zero97», la mezza maratona attraverso la Vallecamonica ideata da Bassi con l’amico Giorgio Buzzi. Sabato mattina alle 9 gli amici, i compagni di gare, le tantissime persone che ha preparato e i tanti che lo hanno conosciuto, partiranno da Breno alla volta di Darfo, correndo e camminando per ricordarlo, perché «la tua corsa continuerà sempre, verso nuovi traguardi».

L’iniziativa si svolgerà in completa libertà: si potrà percorrere l’intero tratto, solo un pezzo, aggregarsi lungo il cammino o percorrere solo gli ultimi chilometri. C’è un’unica prescrizione: per quanto possibile, indossare la maglia di una delle dieci edizioni della io21zero97. La gara sarà il 13 ottobre, con apertura iscrizioni l’1 maggio (info www.io21zero97.com).